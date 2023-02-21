Горбунов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузалия
Мать ребёнка: Гильманова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульмира
Мать ребёнка: Гильманова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Гильманова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Гильманова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Марат
Мать ребёнка: Гильманова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Радик
Мать ребёнка: Гильманова Роза