Болхов Филипп Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болхов Филипп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болхов Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болхова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болхова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болхова Варвара Алексеевна

Чернолесское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болхова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болхова Варвара Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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