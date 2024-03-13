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Webster George Cline

Место рождения

Wray, Yuma, Colorado, United States

Дата рождения

26.12.1907

Дата смерти

30.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907

Отец: Webster Calvin Monroe

Мать: Margaret

Wray, Yuma, Colorado, United States
Место жительства
1910
West Wray, Yuma, Colorado, United States
Место жительства
1920
Wray, Yuma, Colorado, United States
Место жительства
1930
Census
Место жительства
1940
Wray, Election Precinct 17, Yuma, Colorado, United States
Смерть
30.09.1979
Lakewood, Jefferson, Colorado, United States
Похороны
1979
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