Webster George Cline
Место рожденияWray, Yuma, Colorado, United States
Дата рождения26.12.1907
Дата смерти30.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907
Отец: Webster Calvin Monroe
Мать: Margaret
Wray, Yuma, Colorado, United States
Место жительства
1910
West Wray, Yuma, Colorado, United States
Место жительства
1920
Wray, Yuma, Colorado, United States
Место жительства
1930
Census
Место жительства
1940
Wray, Election Precinct 17, Yuma, Colorado, United States
Смерть
30.09.1979
Lakewood, Jefferson, Colorado, United States
Похороны
1979