Елисеева (Яблонская) Анна Николаевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1891
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
01.06.1911
Рождение ребёнка
1914
Сын: Елисеев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Елисеев Алексей Сергеевич
Смерть
После 1960