Елисеева (Яблонская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Яблонская) Анна Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1891

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
01.06.1911

Муж: Елисеев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Елисеев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Елисеев Алексей Сергеевич

Смерть
После 1960

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