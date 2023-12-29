Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1700
Дата смерти16.08.1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1728
Рождение ребёнка
1730
Сын: Свешников Осип Гаврилович
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: (Свешникова) Улита Гавриловна
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: (Свешникова) Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Свешникова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Свешников Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Свешников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович
Смерть
16.08.1790