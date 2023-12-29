Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Скорнякова) Наталья Константиновна

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1700

Дата смерти

16.08.1790

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Скорняков Константин Дмитриевич

Мать: Скорнякова Марья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1728

Муж: Свешников Гаврила Семёнович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Свешников Осип Гаврилович

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: (Свешникова) Улита Гавриловна

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: (Свешникова) Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Свешникова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Свешников Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Свешников Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Свешников Гаврила Семёнович

Смерть
16.08.1790

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