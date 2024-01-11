Ветлов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
10.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна