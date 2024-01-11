Ветлов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетлов Алексей Владимирович

Ветлов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
15.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветлова (Ефимова) Ирина Владимировна

Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.