Шестакова Фотинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Фотинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шестаков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шестаков Клеоник Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шестаков Лахарь Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шестаков Нифан Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Михайло Иванович

Смерть
Неизвестно
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