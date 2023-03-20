Шестакова Фотинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шестаков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шестаков Клеоник Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шестаков Лахарь Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шестаков Нифан Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно