Семен Емельянович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Емельян Иванович
Мать: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Киселев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Киселев Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно