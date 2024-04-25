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Семен Емельянович

Место рождения

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Емельян Иванович

Мать: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Киселев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Киселев Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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