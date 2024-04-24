Арсеньев Елизар
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Екимов Арсений
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Жена: Аммосова Татьяна
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.
Сын: Елизаров Михаил
Мать ребёнка: Аммосова Татьяна
Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.
Дочь: Елизарова Олимпиада
Мать ребёнка: Аммосова Татьяна
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.
Сын: Елизаров Стефан
Мать ребёнка: Аммосова Татьяна
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.
Дочь: Елизарова Александра
Мать ребёнка: Аммосова Татьяна
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.
Дочь: Елизарова Елизавета
Мать ребёнка: Аммосова Татьяна
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Сын: Елизаров Федор
Мать ребёнка: Аммосова Татьяна
Смерть
Неизвестно