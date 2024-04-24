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Арсеньев Елизар

Место рождения

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Екимов Арсений

Мать: не указана

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Аммосова Татьяна

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.

Сын: Елизаров Михаил

Мать ребёнка: Аммосова Татьяна

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.

Дочь: Елизарова Олимпиада

Мать ребёнка: Аммосова Татьяна

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.

Сын: Елизаров Стефан

Мать ребёнка: Аммосова Татьяна

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.

Дочь: Елизарова Александра

Мать ребёнка: Аммосова Татьяна

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.

Дочь: Елизарова Елизавета

Мать ребёнка: Аммосова Татьяна

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Сын: Елизаров Федор

Мать ребёнка: Аммосова Татьяна

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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