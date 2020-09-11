Кюннап Анатолий Густавич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКюннап Анатолий Густавич

Кюннап Анатолий Густавич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1931

Дата смерти

11.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1931

Отец: Кюннап Густав

Мать: Кюннап Мария

Рождение ребёнка
27.09.1961

Сын: Кюннап Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Кюннап Любовь Алексеевна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1966

Сын: Кюннап Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Кюннап Любовь Алексеевна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кюннап Любовь Алексеевна

Смерть
11.09.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close