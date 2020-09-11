Кюннап Анатолий Густавич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1931
Дата смерти11.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1931
Отец: Кюннап Густав
Мать: Кюннап Мария
Рождение ребёнка
27.09.1961
Сын: Кюннап Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Кюннап Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1966
Мать ребёнка: Кюннап Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кюннап Любовь Алексеевна
Смерть
11.09.2020