Теплов Василий Устинович
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смерти18.01.1882 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Рождение ребёнка
1836 ст.
Рождение ребёнка
1838 ст.
Рождение ребёнка
1842 ст.
Смерть
18.01.1882 ст.
Похороны
20.01.1882 ст.