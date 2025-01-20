Теплов Василий Устинович 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Теплов Василий Устинович

Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

18.01.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1806 г.р.

Дети

1827 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Теплов Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова (Крыласова) Прасковья Степановна

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.01.1882 ст.
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
20.01.1882 ст.
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

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