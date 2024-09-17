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(Кашина) Анна Яковлевна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1862

Отец: Кашин Яков Михайлович

Мать: Евдокия Игнатьевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 20
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
20.09.1862
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 20
Смерть
Неизвестно

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