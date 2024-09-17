(Кашина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1862
Отец: Кашин Яков Михайлович
Мать: Евдокия Игнатьевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 20
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.09.1862
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 20
Смерть
Неизвестно