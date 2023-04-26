Курьянов Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1883
Бракосочетание
16.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: (Курьянова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Курьянова (Лягошина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.07.1911
Дочь: (Курьянова) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Курьянова (Лягошина) Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Курьянов Василий Степанович
Мать ребёнка: Курьянова (Лягошина) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно