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Маклашова Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1953

Отец: Маклашов Константин Александрович

Мать: Конопицина Мария Егоровна

г. Москва
Бракосочетание
11.08.1973

Муж: Попков Владимир Александрович

Московская обл. Лотошинский р-он,д. Кульпино
Рождение ребёнка
18.06.1975

Дочь: Попкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Попков Владимир Александрович

г. Москва
Рождение ребёнка
10.03.1992

Дочь: Фетисова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фетисов Андрей Викторович

г. Москва
Бракосочетание
30.09.1994

Муж: Фетисов Андрей Викторович

г. Москва Слонцевский ЗАГС

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