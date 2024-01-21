Маклашова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1953
г. Москва
Бракосочетание
11.08.1973
Московская обл. Лотошинский р-он,д. Кульпино
Рождение ребёнка
18.06.1975
Дочь: Попкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Попков Владимир Александрович
г. Москва
Рождение ребёнка
10.03.1992
Дочь: Фетисова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фетисов Андрей Викторович
г. Москва
Бракосочетание
30.09.1994
г. Москва Слонцевский ЗАГС