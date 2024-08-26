Рогов Василий Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Рогов Еремей Ерофеевич
Мать: Рогова Ефимия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Рогова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Рогова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Рогова) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Рогова) Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Рогова) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна
Смерть
После 1837