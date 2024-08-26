Рогов Василий Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогов Василий Еремеевич

Рогов Василий Еремеевич

Место рождения

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Рогов Еремей Ерофеевич

Мать: Рогова Ефимия Петровна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Агрипина Максимовна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Рогова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Рогова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогов Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Рогова) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Рогова) Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Рогова) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Агрипина Максимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1837

Мы используем куки для улучшения работы сайта.