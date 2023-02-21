Сомков Леонтий Дмитрев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Медведева Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Сомкова Устинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Сомкова Устинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Мать ребёнка: Сомкова Устинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Мать ребёнка: Сомкова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сомкова Устинья
Смерть
Неизвестно