Сомков Леонтий Дмитрев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомков Леонтий Дмитрев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Медведева Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Сомкова Устинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Сомков Иван Левонтьев

Мать ребёнка: Сомкова Устинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Сомков Емельян Леонтьев

Мать ребёнка: Сомкова Устинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Сомков Андреян Леонтьев

Мать ребёнка: Сомкова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомкова Устинья

Смерть
Неизвестно
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