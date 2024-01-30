Антоненко (Митькина) Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Митькина) Марина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митькин Леонид

Мать: Митькина Галина

Рождение ребёнка
06.01.?

Дочь: Антоненко Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Антоненко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Милена Дмитриевна

Отец ребёнка: Антоненко Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Дмитрий Николаевич

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