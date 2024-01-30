Антоненко (Митькина) Марина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митькин Леонид
Мать: Митькина Галина
Рождение ребёнка
06.01.?
Дочь: Антоненко Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Антоненко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Милена Дмитриевна
Отец ребёнка: Антоненко Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно