Савельева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Елена Васильевна

Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чазова Александра Ивановна

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Иван

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Котлярова (Савельева) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Савельев Александр Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван

Смерть
Неизвестно

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