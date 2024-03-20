Савельева Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Иван
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Котлярова (Савельева) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1949
Сын: Савельев Александр Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван
Смерть
Неизвестно