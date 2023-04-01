Шмелёва Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти10.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.?
Дочь: Шмелёва Светлана Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелёва Эльза Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.?
Дочь: Шмелёва Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелёва Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.1935
Дочь: Шмелёва Ирина Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.1942
Дочь: Кочкина Зоя Вениаминовна
Отец ребёнка: Шмелёв Вениамин Фёдорович
Рождение ребёнка
14.03.1953
Дочь: Шмелёва Наталья Вениаминовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.06.1967