Шмелёва Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

10.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Шмелёва Светлана Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелёва Эльза Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.?

Дочь: Шмелёва Татьяна Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелёва Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.10.1935

Дочь: Шмелёва Ирина Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.1942

Дочь: Кочкина Зоя Вениаминовна

Отец ребёнка: Шмелёв Вениамин Фёдорович

Рождение ребёнка
14.03.1953

Дочь: Шмелёва Наталья Вениаминовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.06.1967

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