Илемень Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: Тимофеев Иван Вервин
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Афимья Павлова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Хрестинья Павлова
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Димитрий Павлов
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Николай Павлов
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
До 1831