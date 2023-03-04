Илемень Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемень Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: Тимофеев Иван Вервин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Афимья Павлова

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Хрестинья Павлова

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Димитрий Павлов

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Николай Павлов

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
До 1831
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