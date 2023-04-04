дочь Федорова (дочь Федорова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дочь Федорова (дочь Федорова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сын Антипа Иван

Отец ребёнка: Сын Калины Антип

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сын Антипа Демид

Отец ребёнка: Сын Калины Антип

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сын Антипа Павел

Отец ребёнка: Сын Калины Антип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Калины Антип

Смерть
Неизвестно
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