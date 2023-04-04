дочь Федорова (дочь Федорова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сын Антипа Иван
Отец ребёнка: Сын Калины Антип
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сын Антипа Демид
Отец ребёнка: Сын Калины Антип
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сын Антипа Павел
Отец ребёнка: Сын Калины Антип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Калины Антип
Смерть
Неизвестно