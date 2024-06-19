(Слесарева) Соня Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Слесарева) Соня Марковна

(Слесарева) Соня Марковна

Место рождения

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слесарев Марк Петрович

Мать: не указана

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.