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Соколов Лидия

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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