Соколов Лидия
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно