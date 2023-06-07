Ерохин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Между 1906 и 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1904

Жена: Ерохина Лидия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Между 1904 и 1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
купец 2-ой гильдии | Тогует в 1904, 1905 и 1906 г.г. сеном и овсом в доме жительства Невский пр. 115В 1907 г. его в справочниках уже нет.При нем жена Лидия Васильевна (сын в 1904, 1905 и 1906 гг не уп... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Ерохин Андрей (Адя) Александрович

Мать ребёнка: Ерохина Лидия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/172250161.36e/0_be00_106d72e1_L | Санкт-Петербург, Невский пр. 115
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Между 1906 и 1907
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