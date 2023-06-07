Ерохин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиМежду 1906 и 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1904
Жена: Ерохина Лидия Васильевна
Работа или профессия
Между 1904 и 1907
купец 2-ой гильдии | Тогует в 1904, 1905 и 1906 г.г. сеном и овсом в доме жительства Невский пр. 115В 1907 г. его в справочниках уже нет.При нем жена Лидия Васильевна (сын в 1904, 1905 и 1906 гг не уп... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Сын: Ерохин Андрей (Адя) Александрович
Мать ребёнка: Ерохина Лидия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/172250161.36e/0_be00_106d72e1_L | Санкт-Петербург, Невский пр. 115
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1906 и 1907