Петров Дмитрий Петрович
Место рожденияКалининский область Ржевский район
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1951
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
12.03.1955
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно