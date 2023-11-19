Петров Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Дмитрий Петрович

Место рождения

Калининский область Ржевский район

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1951

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
12.03.1955

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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