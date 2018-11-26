Саксина (Баскова) Галина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина (Баскова) Галина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1937

Дата смерти

26.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Баскова (Ведерникова) Вера Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1962

Дочь: Гарданова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Саксин Анатолий Васильевич

Ельничная, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1965

Дочь: Якимова (Саксина) Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Саксин Анатолий Васильевич

Ельничная, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1970

Сын: Саксин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Саксин Анатолий Васильевич

Ельничная, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
26.11.2018

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