Саксина (Баскова) Галина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1937
Дата смерти26.11.2018
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1962
Дочь: Гарданова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Саксин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1965
Дочь: Якимова (Саксина) Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Саксин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1970
Сын: Саксин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Саксин Анатолий Васильевич
Смерть
26.11.2018