Фатыма Калмеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыма Калмеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1852

Сын: Гайнулла Рахманкул Улы

Отец ребёнка: Рахманкул Сафаров

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Гибадулла Рахманкул Улы

Отец ребёнка: Рахманкул Сафаров

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1857

Сын: Нигматулла Рахманкул Улы

Отец ребёнка: Рахманкул Сафаров

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманкул Сафаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманкул Сафаров

Смерть
Неизвестно
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