Фатыма Калмеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1852
Отец ребёнка: Рахманкул Сафаров
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1855
Отец ребёнка: Рахманкул Сафаров
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1857
Отец ребёнка: Рахманкул Сафаров
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахманкул Сафаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахманкул Сафаров
Смерть
Неизвестно