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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Кряквин Антон Ульянович

Отец ребёнка: Кряквин Ульян Григорьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Кряквин Федор Ульянович

Отец ребёнка: Кряквин Ульян Григорьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кряквин Василий Ульянович

Отец ребёнка: Кряквин Ульян Григорьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кряквин Иван Ульянович

Отец ребёнка: Кряквин Ульян Григорьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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