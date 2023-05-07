Паклянова Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаклянова Нина Анатольевна

Паклянова Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Паклянов Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close