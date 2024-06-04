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Шатунова Зиновия Володимерова

Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Матвей Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Шатунова) Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Шатунов Матвей Лазарев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шатунов Лазарь Матвеев

Отец ребёнка: Шатунов Матвей Лазарев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Шатунова) Фекла Матвеева

Отец ребёнка: Шатунов Матвей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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