Шатунова Зиновия Володимерова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Шатунова) Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Шатунов Матвей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Шатунов Матвей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Шатунова) Фекла Матвеева
Отец ребёнка: Шатунов Матвей Лазарев
Смерть
После 1762