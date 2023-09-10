Свиридов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свиридов Владимир Ильич
Мать: Свиридова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Марианна Владимировна
Мать ребёнка: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна
Рождение ребёнка
16.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно