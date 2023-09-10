Свиридов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Владимир Ильич

Мать: Свиридова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Марианна Владимировна

Мать ребёнка: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна

Рождение ребёнка
16.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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