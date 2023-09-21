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Саган Авраамий Аверьянович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

02.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1888 ст.

Отец: Саган Аверий Степанович

Мать: Саган Марфа Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
21.08.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Аверий Стефанов Саган и законная жена его Марфа Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный ефрейтор Елисей Иванов Ботюк и крестьянка села ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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