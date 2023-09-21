Саган Авраамий Аверьянович
Место рождения
Дата рождения02.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1888 ст.
Отец: Саган Аверий Степанович
Мать: Саган Марфа Ивановна
Крещение
21.08.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Аверий Стефанов Саган и законная жена его Марфа Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный ефрейтор Елисей Иванов Ботюк и крестьянка села ... Показать все
Смерть
Неизвестно