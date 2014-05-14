Валеева (Шамсетдинова) Рауза Мавлетдиновна
Место рожденияд.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Дата рождения1920
Дата смерти14.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
10.02.1939
Отец ребёнка: Валиев Гали Валеевич
д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирхазиянов Ханиф
Смерть
14.05.2014
Похороны
Неизвестно
Карамалы