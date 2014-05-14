Валеева (Шамсетдинова) Рауза Мавлетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Шамсетдинова) Рауза Мавлетдиновна

Место рождения

д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР

Дата рождения

1920

Дата смерти

14.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Шамсетдинов Мавляутдин Раскулачен

Мать: Шамсетдинова Мархаба Биктимировна

д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
10.02.1939

Сын: Валеев Альберт Галеевич

Отец ребёнка: Валиев Гали Валеевич

д.Карамалы Муслюмовского р-на ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирхазиянов Ханиф

Смерть
14.05.2014
Похороны
Неизвестно
Карамалы
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