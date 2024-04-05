Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1714 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Предполагаю по РС 1764 года Андрей и Никифор были единственные в Стригино
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Отец ребёнка: (Клапов) Ларион Иванович
Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Не точно, но вревизии за 1764 год в Стригино есть АНдрей и сын его Никифор
Смерть
Неизвестно