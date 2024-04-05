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Ирина Михайловна

Место рождения

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1714 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1714 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Предполагаю по РС 1764 года Андрей и Никифор были единственные в Стригино
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Сын: (Клапов) Андрей Ларионов

Отец ребёнка: (Клапов) Ларион Иванович

Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Не точно, но вревизии за 1764 год в Стригино есть АНдрей и сын его Никифор
Смерть
Неизвестно

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