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Филиппов Сергей Егорович

Место рождения

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка

Дата рождения

25.09.1904

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904

Отец: Филиппов Егор Иванович

Мать: Филиппова Пелагея Афанасьевна

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
12.02.1926

Дочь: Палагина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна

Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Владимировна

Смерть
?.09.1942
Причина смерти: На войне
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