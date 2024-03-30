Филиппов Сергей Егорович
Место рожденияРоссия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Дата рождения25.09.1904
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
12.02.1926
Дочь: Палагина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова Анна Владимировна
Россия, Томская область Зырянский район д. Дубровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: На войне