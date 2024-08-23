Коновалова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти12.11.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Георгий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Аграфена Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Коновалов Константин Пантелеймонович
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Коновалова Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Рождение ребёнка
09.04.1908
Сын: Коновалов Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Рождение ребёнка
31.05.1913
Сын: Коновалов Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович
Смерть
12.11.1926