Коновалова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Ирина Ивановна

Коновалова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

12.11.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Георгий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Аграфена Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Пантелеймон Егорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Коновалов Константин Пантелеймонович

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Коновалова Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Рождение ребёнка
09.04.1908

Сын: Коновалов Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Рождение ребёнка
31.05.1913

Сын: Коновалов Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Коновалов Пантелеймон Егорович

Смерть
12.11.1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.