Волкова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Фекла степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
05.03.1902
Дочь: Ермонина (Волкова) марфа степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Сергеевич
Смерть
Неизвестно