Волкова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Анна Петровна

Волкова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Фекла степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
05.03.1902

Дочь: Ермонина (Волкова) марфа степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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