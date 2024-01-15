Цаплинова (Аникина) Настасья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Аникина) Настасья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Цаплинов (Аникин) Павел Петрович

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Анна Петрова

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Цаплинов (Аникин) Михаил Петрович

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Цаплинов (Аникин) Трофим Петрович

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно

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