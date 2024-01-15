Цаплинова (Аникина) Настасья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Цаплинов (Аникин) Павел Петрович
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Анна Петрова
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Цаплинов (Аникин) Михаил Петрович
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Цаплинов (Аникин) Трофим Петрович
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно