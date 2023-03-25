Слепцов Михаил Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Михаил Спиридонович

Место рождения

Тобольский округ

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольский округ
Смерть
Неизвестно
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