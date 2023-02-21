Еким Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еким Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1663 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Домна Дмитриева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Красное с деревнями 1710 владельческое
Рождение ребёнка
1705

Сын: Федор Екимов

Мать ребёнка: Домна Дмитриева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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