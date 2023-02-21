Еким Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Домна Дмитриева
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Красное с деревнями 1710 владельческое
Рождение ребёнка
1705
Сын: Федор Екимов
Мать ребёнка: Домна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Дмитриева
Смерть
Неизвестно