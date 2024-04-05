Пильнова (Ускова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильнова (Ускова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киль (Пильнова) Ираида

Отец ребёнка: Пильнов Фёдор

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теренюк (Пильнова) Лидия

Отец ребёнка: Пильнов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пильнов Фёдор

Смерть
Неизвестно

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