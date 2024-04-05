Пильнова (Ускова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киль (Пильнова) Ираида
Отец ребёнка: Пильнов Фёдор
Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теренюк (Пильнова) Лидия
Отец ребёнка: Пильнов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пильнов Фёдор
Смерть
Неизвестно