Ташкинов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинов Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2007

Отец: Ташкинов Владимир Николаевич

Мать: Назаренко Надежда Пантелеевна

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