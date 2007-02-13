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Ташкинов Виктор Владимирович
Ташкинов Виктор Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Ташкинов Владимир Николаевич
1965 г.р.
Мать
Назаренко Надежда Пантелеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2007
Отец:
Ташкинов Владимир Николаевич
Мать:
Назаренко Надежда Пантелеевна
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