Николай Осипович (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1725
Сын: Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна
Смерть
Неизвестно