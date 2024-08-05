Николай Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Осипович (Иосифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1725

Сын: Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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