Ванторина (Иванова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванторина (Иванова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Иванов Андрей

Мать: (Иванова) ?

Место жительства
1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. Главная д. 28
Работа или профессия
1943
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
сельхоз работница совхоза имени Петрорайсовета
Награда
12.10.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медаль "За оборону Ленинграда"
Смерть
Неизвестно

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