Ванторина (Иванова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Иванов Андрей
Мать: (Иванова) ?
Место жительства
1943
ул. Главная д. 28
Работа или профессия
1943
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
сельхоз работница совхоза имени Петрорайсовета
Награда
12.10.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Смерть
Неизвестно