Токарев Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Семен Иванович

Токарев Семен Иванович

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Токарев Иван Федорович

Мать: Токарева Нрзб Яковлевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Рождение ребёнка
1780

Сын: Токарев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Рождение ребёнка
1784

Сын: Токарев Иосиф Семенович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.