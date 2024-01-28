Токарев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Токарев Иван Федорович
Мать: Токарева Нрзб Яковлевна
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Токарева Нрзб
Смерть
Неизвестно