Вакуленко Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Вакуленко (Вакуленко) Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Вакуленко (Вакуленко) Улита Семёновна
Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Вакуленко (Вакуленко) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Вакуленко Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович
Смерть
Неизвестно