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Вакуленко Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуленко Семён Максимович

Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Вакуленко (Вакуленко) Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Вакуленко (Вакуленко) Улита Семёновна

Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Вакуленко (Вакуленко) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Вакуленко Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Вакуленко Семён Максимович

Смерть
Неизвестно

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