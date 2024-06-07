Антипин Иван Васильев
Место рожденияМихайловская
Дата рождения29.11.1837
Дата смерти27.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1837
Михайловская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Антипина) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
29.04.1861
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Рождение ребёнка
16.06.1862
Дочь: (Антипина) Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Рождение ребёнка
05.10.1863
Дочь: (Антипина) Праскева Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Рождение ребёнка
10.09.1866
Сын: Антипин Константин Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Рождение ребёнка
16.10.1867
Дочь: (Антипина) Клеопатра Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Рождение ребёнка
03.02.1873
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Рождение ребёнка
17.07.1874
Дочь: (Антипина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Михайловская
Смерть
27.05.1889
Михайловская