Антипин Иван Васильев 29.11.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипин Иван Васильев

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

29.11.1837

Дата смерти

27.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1837

Отец: Антипин Василий Денисов

Мать: (Антипин) Ефросиния Михеева

Михайловская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Антипина) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Антипин Василий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
29.04.1861

Сын: Антипин Николай Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Рождение ребёнка
16.06.1862

Дочь: (Антипина) Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Рождение ребёнка
05.10.1863

Дочь: (Антипина) Праскева Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Рождение ребёнка
10.09.1866

Сын: Антипин Константин Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Рождение ребёнка
16.10.1867

Дочь: (Антипина) Клеопатра Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Рождение ребёнка
03.02.1873

Сын: Антипин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Рождение ребёнка
17.07.1874

Дочь: (Антипина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Михайловская
Смерть
27.05.1889
Михайловская

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