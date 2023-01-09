Осипов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Сергей Анникович

Мать: Осипова Прасковья Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
27.10.1881

Дочь: (Осипова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Осипова Матрона Павловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1889

Дочь: (Осипова) Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Осипова Матрона Павловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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