Осипов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1881
Дочь: (Осипова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Осипова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
01.06.1889
Дочь: (Осипова) Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Осипова Матрона Павловна
Смерть
Неизвестно