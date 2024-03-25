Солнцев (Соцков) Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1944
Сын: Солнцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Солнцева Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Солнцев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Солнцева Капиталина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно