Солнцев (Соцков) Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Михаил Фёдорович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Мать: Солнцева (соцкова) Агрофена Патрекеевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1944

Сын: Солнцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Солнцева Капиталина Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1946

Сын: Солнцев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Солнцева Капиталина Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева Капиталина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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