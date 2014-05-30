Жиляева (Вехова) Тамара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1938
Дата смерти30.05.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938
Отец: Вехов Сергей Иванович
Мать: Вехова Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиляев Анатолий Васильевич
Смерть
30.05.2014
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область