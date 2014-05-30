Жиляева (Вехова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляева (Вехова) Тамара Сергеевна

Место рождения

Софьино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.07.1938

Дата смерти

30.05.2014

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938

Отец: Вехов Сергей Иванович

Мать: Вехова Софья Тимофеевна

Софьино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиляев Анатолий Васильевич

Смерть
30.05.2014
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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